Напряженная ситуация в Бахмуте: главарь «вагнеровцев» сделал новое заявление

Российская группа наемников «вагнер» взяла под полный контроль восточную часть Бахмута, заявил в среду основатель группы «вагнер» евгений пригожин*.

«Подразделения частной военной компании «вагнер» взяли под контроль восточную часть Бахмута», — сообщил пригожин в Telegram своей пресс-службы.

«Все к востоку от реки Бахмутка полностью находится под контролем вагнера», — сказал он.

Во вторник Владимир Зеленский предупредил в интервью CNN, что российским войскам будет «открыт путь» к захвату других городов в Украине, если они возьмут Бахмут.

«Для нас это тактика, мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше», — сказал президент Украины.

По сообщению Reuters, пригожин и раньше делал преждевременные заявления об успехах в Бахмуте.

Битва за Бахмут стала самой кровопролитной за всю войну и заставила бежать десятки тысяч человек. По оценкам, довоенное население города на Донбассе составляло около 70 000 человек.

Вице-премьер Украины сообщил региональным СМИ во вторник, что в Бахмуте осталось менее 4000 мирных жителей, в том числе 38 детей.

Институт изучения войны заявил во вторник, что оборона Бахмута Украиной вынуждает россию участвовать в дорогостоящей битве за город, который «не имеет принципиального значения ни в оперативном, ни в стратегическом плане».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.