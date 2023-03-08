Напряженная ситуация в Бахмуте: главарь «вагнеровцев» сделал новое заявление

Российская группа наемников «вагнер» взяла под полный контроль восточную часть Бахмута, заявил в среду основатель группы «вагнер» евгений пригожин*.
«Подразделения частной военной компании «вагнер» взяли под контроль восточную часть Бахмута», — сообщил пригожин в Telegram своей пресс-службы.
«Все к востоку от реки Бахмутка полностью находится под контролем вагнера», — сказал он.
Во вторник Владимир Зеленский предупредил в интервью CNN, что российским войскам будет «открыт путь» к захвату других городов в Украине, если они возьмут Бахмут.
«Для нас это тактика, мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше», — сказал президент Украины.
По сообщению Reuters, пригожин и раньше делал преждевременные заявления об успехах в Бахмуте.
Битва за Бахмут стала самой кровопролитной за всю войну и заставила бежать десятки тысяч человек. По оценкам, довоенное население города на Донбассе составляло около 70 000 человек.
Вице-премьер Украины сообщил региональным СМИ во вторник, что в Бахмуте осталось менее 4000 мирных жителей, в том числе 38 детей.
Институт изучения войны заявил во вторник, что оборона Бахмута Украиной вынуждает россию участвовать в дорогостоящей битве за город, который «не имеет принципиального значения ни в оперативном, ни в стратегическом плане».
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.