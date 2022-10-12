Байден требовал от Зеленского не критиковать объемы поставок вооружений – СМИ

Журналисты утверждают, что действующие президенты США и Украины не всегда имели хорошие отношения.

Джо Байден требовал от Владимира Зеленского, чтобы тот не критиковал объемы поставок вооружения от США, потому что американскому лидеру из-за этого было сложнее просить у Конгресса денег на войну.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Известно, что президент Украины неоднократно публично призывал страны Запада, в том числе США, к отправке дополнительного оружия, введению жестких санкций и других мер против *россии.

«Байден понимал, что Зеленский должен защищать свой народ. В частном порядке Байден сказал, что ему будет трудно просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажет неблагодарность и продолжит говорить, что этого мало», – рассказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента

Когда у президента США и его помощников спрашивают, когда как долго нужно ждать момента, когда их страна предоставит деньги и помощь для войны против рф, они отвечают: «Столько, сколько потребуется». По словам американских чиновников, ни Украина, ни россия не могут сразу одержать победу в этой войне.

Также в США исключают то, что нужно подталкивать украинский народ к переговорам с российскими оккупантами. В Белом доме не знают, как закончится война в Украине, потому что это зависит от ее правительства.

«Это решение должны принять украинцы. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы помочь им быть лучше на поле боя и в тот день, когда они решат сесть за дипломатический стол», – добавил чиновник.

Также «Курсор» сообщал, что Байден высказался о возможности применения путиным ядерного оружия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!