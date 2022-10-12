Байден высказался о возможности применения путиным ядерного оружия

Джо Байден еще на прошлой неделе заявил о том, что риск «ядерного Армагеддона» достиг самого высокого уровня.

Президент США Джо Байден заявил во вторник в эксклюзивном интервью CNN, что считает президента россии владимира путина* «рациональным актером», который, тем не менее, плохо оценил свою способность вторгнуться в Украину и подавить ее народ.

«Я думаю, что он рациональный актер, который сильно просчитался», — сказал Байден Джейку Тапперу в интервью.

Байден, предупредивший на прошлой неделе, что риск «ядерного Армагеддона» достиг самого высокого уровня за последние 60 лет, сказал в интервью, что угрозы, исходящие из россии, могут привести к катастрофическим «ошибкам» и «просчетам», даже при этом он отказался разъяснить как именно отреагируют США, если путин применит тактическое ядерное оружие в Украине.

Байден сказал, что считает самого путина рациональным, он охарактеризовал цели российского лидера в Украине, которые путин изложил в своей февральской речи, как нелепые.

«Вы слушаете, что он говорит. Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее — он хочет быть лидером россии, объединяющим всех русскоязычных. Я имею в виду, просто я думаю, что это иррационально», — сказал Байден.

Байден сказал, что путин ошибочно полагал, что украинцы быстро примут его — ошибочное мнение, которое было опровергнуто ожесточенным сопротивлением внутри страны.

«Я думаю, что речь, его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матери-поссии в Киеве, и это место, где его встретят, и я думаю, что он просто совершенно просчитался», — сказал президент США.

На вопрос, встретится ли он с путиным на саммите Большой двадцатки в следующем месяце в Индонезии, Байден сказал: «Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить. Он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не, я не вижу смысла встречаться с ним сейчас».

Несмотря на свое предупреждение на прошлой неделе о том, что риск ядерного «армагеддона» достиг наивысшей точки со времен кубинского ракетного кризиса, Байден сказал Тапперу, что не верит, что путин в конечном итоге пойдет на этот шаг.

«Я не думаю, что он это сделает. Я считаю безответственным с его стороны говорить об этом, о том, что мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине», — сказал Байден, когда Таппер спросил, применит ли российский лидер тактическое ядерное оружие.

Байден отказался раскрыть, как будет выглядеть ответ США, если путин выполнит свои ядерные угрозы, но сказал, что Минобороны заранее разработало план действий на случай, если этот сценарий сбудется.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу заявила , что США не видят причин для изменения своей ядерной позиции и не имеют признаков того, что рф готовится к неизбежному применению ядерного оружия.

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Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США. Бывший глава ЦРУ рассказал, как Соединенные Штаты ответят на ядерный удар россии по Украине.

Кроме этого, эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

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Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии.

Напомним, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!