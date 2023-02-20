Байден в Киеве почтил память погибших бойцов ВСУ: под звуками сирены

В сети появились кадры, на которых запечатлен американский лидер Джо Байден. Журналисты утверждают, что лидер США побывал в Киеве на михайловской площади.

Об этом сообщает «Украина сейчас«.

«Эксклюзивные кадры президента США Джо Байдена в Киеве на Михайловской площади. Под звуки воздушной тревоги Байден почтил память погибших защитников Украины, — говорится в сообщении.

О том, что в Киев с неожиданным визитом прибыл президент США Джо Байден с самого утра сообщают ряд украинских и американских СМИ. Официально подтверждения этой информации не было и приезд американского лидера в Украину не планировался. До этого было известно, что Джо Байден прибудет с визитом в Польшу. Там он планирует встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и выступить с важной речью к годовщине войны в Украине.

С самого утра на дорогах Киева утром были замечены кортежи, а улицы перекрыли в связи с визитом иностранных гостей ко Дню памяти Героев Небесной сотни 20 февраля. В МИД Украины заявили, что подготовили «сюрприз» для украинцев и анонсировали визит «главных партнеров» в Киев. Но о Байдене речь в этом заявлении не шла.

«Курсор» писал о том, что спецслужбы пытались организовать визит Байдена в Украину. Американские СМИ заявили, что помощники американского президента рассматривали возможность тайно переправить Байдена через границу в Украину, но, по их мнению, поездка была практически исключена. Помощники добавили, что якобы риски для самого Байдена и Украины того не стоят. Также говорилось, что во время принятия решения о возможной поездке в Украины были учтены мнения военных аналитиков.



