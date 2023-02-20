Спецслужбы пытались организовать визит Байдена в Украину — Politico

Президент США Джо Байден на этой неделе направляется с официальным визитом Польшу.

В Вашингтоне детально изучали возможность, чтобы президент Джо Байден во время своего визита в Европу в канун годовщины вторжения россии* посетил Украиной. Об этом со ссылкой на помощников американского президента

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на помощников Байдена.

В статье говорится, что помощники американского президента рассматривали возможность тайно переправить Байдена через границу в Украину, но, по их мнению, поездка была практически исключена. Помощники добавили, что риски для самого Байдена и Украины того не стоят.

Сообщается, что во время принятия решения о возможной поездке в Украины были учтены мнения военных аналитиков, которые заявили, что президент рф владимир путин накануне годовщины вторжения может посчитать такой визит Байдена «демонстрацией силы».

Отметим, что Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля.

Ранее Курсор писал, что Байден вынес Зеленскому срочное требование. Официальные лица США считают, что оборона Украины вот-вот войдет в критическую фазу.

Ранее украинская разведка поделилась подробностями об усилении россией ядерного шантажа и рассказала, для чего это нужно.

«Курсор» сообщал, что в кремле рассказали, о чем будет говорить путин 21 февраля.

Помимо этого бывший израильский чиновник заявил, что россия может «поставить Польшу на колени» за час.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!