Били током и опускали голову в воду, не давая дышать: россия создала 20 пыточных «тюрем» в Херсоне – СМИ

Эксперты рассказали, что больше всего их поразило.

Правительство *рф постановило открыть и профинансировало примерно 20 незаконных «тюрем» для пыток людей в Херсоне во время оккупации.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на основателя группы Mobile Justice Team Уэйна Джордаша.

Жертвы говорят, что их «избивали, били электрическим током и опускали голову в воду, не давая дышать». Эта тюремная система финансировалась из россии на государственном уровне.

Джордаш утверждает, что в администрировании этих камер участвовал лично глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо. Однако доподлинно его роль остается неизвестной.

Также сетью пыточных управляли российские спецслужбы, включая фсб, а также местные пророссийские коллаборационисты. По информации журналистов, к обеспечению работы тюрем также привлекли сотрудников фсин.

В Mobile Justice Team заявили, что изучили показания около тысячи человек, побывавших в этих тюрьмах. Сейчас неизвестно, сколько всего человек прошло через пытки. По словам Джордаша, большинство жертв успели побывать в 2–3 тюрьмах. Некоторым из них даже смогли убежать.

За период оккупации россиянами в областном центре пропало без вести около 400 человек, часть из них погибла в «тюрьмах». Чаще всего пытали тех, кто имел отношение к украинским госорганам, а также проукраинских активистов, журналистов, госслужащих и учителей.

«У нас есть свидетельства о том, что тела людей выносили из тюрем в черных пакетах, оценить общее количество погибших пока сложно…Больше всего меня поразило то, насколько все было организовано, спланировано и просчитано. За 20 лет своей работы я впервые столкнулся с подобным», – утверждают в Mobile Justice Team.

Журналисты пишут, что посетили пыточную для несовершеннолетних. По словам одного из свидетелей, его знакомому прикрепили электроды к пенису, после чего он «два часа слышал его крики». Джордаш говорит, что с помощью пыток российские оккупанты пытались «подчинить украинское население российскому правлению и уничтожить украинскую идентичность».

«Камеры массовых пыток, финансируемые российским государством, появились не случайно, а стали частью тщательно продуманного и проплаченного плана с чёткой целью — уничтожить украинскую национальную и культурную идентичность», – добавил он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!