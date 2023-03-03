Путин теряет поддержку войны из-за инцидента в Брянской области – ISW

Многие популярные российские блогеры недовольны политикой кремля, потому что они считают, что инцидент в брянской области (рф) – хорошая возможность для официального объявления войны Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Произошедшее 2 февраля вызвало среди российских официальных лиц и ультранационалистических групп слухи о реакции кремля на ситуацию. Однако спустя несколько часов стало известно, что власть на намерена менять статус так называемой «СВО».

Одним из первых по этому поводу высказался основатель чвк «вагнер» евгений пригожин. Он иронично заявил, что москва позволяла Киеву нарушать свои «красные линии» и пользовалась этой возможностью для продвижения наемников.

Призывы к Кремлю касаемо усиления мер безопасности и проведения ответных операций появились из уст «главы» оккупационной администрации Крыма сергея аксенова, главы чечни рамзана кадырова и российских блогеров. Также, по словам прокремлевских блогеров и бывших чиновников, нужно включить в список террористических организаций ВСУ, российский добровольческий корпус и другие украинские вооруженные организации.

Это не единственные предложения, поступившие от прокремлевских деятелей. В частности, звучали требования касаемо формирования Верховной ставки для принятия всех политических, военных и экономических решений, выделения дополнительных ресурсов для пограничных подразделений и укрепления госграницы с Украиной, формирования отрядов убийц против украинских чиновников и создания зон отчуждения на границе.

«Эти ответы указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многочисленными аспектами неспособности кремля полностью поддержать свою собственную лживую риторику о том, что россия ведет «экзистенциальную войну» в Украине», – считают эксперты.

В ISW полагают, что путин не способен удовлетворить все требования этих прокремлевских деятелей.

Также «Курсор» сообщал, что появились новые подробности касаемо взрыва в московской области.

Помимо этого в госдуме рф призвали путина завершить «спецоперацию» и объявить Украине «настоящую войну».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!