Боец «Азова» рассказал о пытках в плену рф: били и загоняли иголки в раны

Боец «Азова» с позывным «Торк» говорит, что солдаты рф * издеваются над пленными украинцами и пытаются выбить у них неправдивые признания и свидетельства. В частности, оккупанты пытались выбить из «азовцев» ложные свидетельства о командировах полка — Денисе Прокопенко («Редисе») и его заместителях Святославе Паламаре («Калина») и Богдане Кротевиче («Тавр»).

Об этом рассказал боец полка «Азов» с позывным «Торк», который недавно был освобожден из российского плена.

«Торк», участвовавший в героической обороне Мариуполя, был освобожден во время обмена пленными 29 июня. Во время вражеских обстрелов в Мариуполе боец получил тяжелое ранение.

Мужчина рассказал, что к пленникам приходили российские «репортеры» и пытались задавать провокационные вопросы. Пропагандисты утверждали, что защитники Мариуполя якобы нападали на россиян.

«Спрашивали, «зачем вы сюда пришли». Я говорю: «это вы к нам пришли, я сам из Мариуполя», — вспоминает боец о разговоре с врагами.

Также он сообщил, что оккупанты нередко избивали пленных. Пытались выбить лживые показания о командирах, засовывали иглы в свежие раны, требуя оговорить своих командиров. Даже после длительных пыток парень ничего не сказал и, судя по всему, такое мужество и преданность россиян поставила в тупик и очень удивила.

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По словам бойца, в подвале захватчики требовали у бойцов ложные свидетельства о командировах «Азова».

«Что «Рэдис» плохой, что «Тавр» плохой, пропагандирует правую «движуху». Вцепились буквально у двух-трех человек: «Рэдис», «Тавр» и «Калина». «Давай, нам нужна информация о них». Что они — пропагандисты праворадикального движения. Что они призывали убивать россиян. На обычном допросе адекватно общались. У нас не было свободы. С охранником в туалет выходили», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!