Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО

Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Украинское вооружение перейдет на стандарты НАТО всего за месяц.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он сообщил, что украинские военнослужащие освоили новейшую артиллерию, поставленную из стран Запада всего через две недели. Это свидетельствует о возможностях Украины перевооружиться в короткие сроки.

Резников процитировал: «Как сказал товарищ Черчилль, дайте нам инструменты, и мы закончим работу».

НАТО всерьез рассматривает Украину как возможного члена альянса. Считается, что в случае победы Украины над россией* уже украинские власти будут рассматривать вероятность вступления в разные международные организации.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что президент Украины приглашен на следующее заседание альянса: «Будет участие президента Зеленского тем или иным образом на нашем саммите в Мадриде, который состоится 29-30 июня»

«Курсор» ранее писал, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

Также редакция сообщила, что израильский генерал рассказал о «тайном договоре» москвы с Иерусалимом. По словам военного, москва может трактовать удар по Дамаску как покушение на целостность режима Башара Асада в Сирии. Отметим, что атаку на аэропорт Дамаска приписывают Израилю.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!