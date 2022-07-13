Бойцы ВСУ показали, как истребители защищают украинское небо: потрясающие кадры

Украинские защитники поделились в сети захватывающими кадрами, на которых продемонстрировали работу своей воздушной авиации.

В Украине продолжается полномасштабное вторжение российской федерации*, но ВСУ защищают свою территорию не только на земле, но и в небе. Бойцы поделились кадрами, на которых показали, как патрулируется небо над Украиной.

Потрясающими кадрами поделилось Командование Воздушных сил на своем Telegram-канале.

На видео можно увидеть, как пара истребителей Миг-29, с полным ракетным вооружением, патрулируют украинское небо на большой высоте.

«Мое копье, как луч прорезает облака. Вот и наступила, враг, Божья кара!» — говорится в подписи к видеоролику.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с начала полномасштабной войны украинские бойцы нанесли 1700 ударов по российским позициям. Украинские самолеты ежедневно выполняют задачи и патрулируют небо настолько, что противник более 2 месяцев не залетает в воздушное пространство государства.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные защищают свое и небо. И несмотря на превосходство в воздухе, оккупационные силы массово теряют свои истребители.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российской федерацией и для ударов по позициям противника привлекают авиацию. В сети появилось видео, на котором запечатлен полет вертолетов Ми-8, успешно отработавших по военным рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!