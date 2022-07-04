ВСУ показали, как вертолеты уничтожают позиции российских оккупантов

Украинские военнослужащие показали видео, как четыре вертолета Ми-8 одновременно наносят удары по позициях российских захватчиков.

Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российской федерацией* и для ударов по позициям противника привлекают авиацию.

Издание «Униан» поделилось видео, на котором запечатлен полет вертолетов Ми-8, успешно отработавших по военным рф.

На кадрах показано пример работы квартетом, когда четыре вертолета практически одновременно наносят удары по вражеским позициям, устраивая им «жаркий» день на одном из направлений фронта. Где именно отработала украинская авиация в сообщении не сказано.

Отметим, что Ми-8 — это многоцелевой вертолет, который широко используют многие страны для выполнения гражданских и военных задач. Среди многочисленных модификаций вертолета – экспериментальные, пассажирские, транспортные, многоцелевые, ударные и вертолеты специального назначения.

«Курсор» писал ранее, что в сети появилось видео, на котором ВСУ эффектно уничтожают десантный вертолет россии.

Еще мы писали, что украинские бойцы уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного вертолета Ми-28. Вертолет был разработан для российского военного командования.

Также напомним, что украинские военнослужащие сбили очередной российские военный вертолет «Аллигатор». И в социальной сети показали видео уничтожения этой машины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!