Более 10 млн граждан США хотят вступить в чвк «вагнер» ‒ пригожин

Основатель частной военной компании *»вагнер» евгений пригожин утверждает, что огромное количество американцев хотят стать частью его чвк и воевать.

Об этом сообщили в его пресс-службе.

По словам «повара путина», после выхода рекламы чвк «вагнер», ориентированной на американского потребителя, чвк якобы получила более 10 млн заявок от граждан США. Утверждается, что американцы хотят быть частью «вагнера», чтобы «бороться против НАТО.

«В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», ‒ заявил пригожин.

Ранее мы рассказывали, что Главное управление Минобороны Украины выяснило, кем на самом деле является евгений пригожин и какую роль он имеет в вооруженной преступной группировке в целом, и в планах путина в частности.

Утверждается, что на самом деле «повар путина» занимается не руководством штабом «вагнеровцем», а другими задачами. В качестве его функций называют медийную и политическую.

Фронт пригожин посещает лишь для того, чтобы делать фотографии и видеозаписи. Также на него возложили задачу по обеспечению финансирования «вагнеровцев». Однак он непосредственно не руководит боевыми отрядами, так же как и не работает в штабе.

Также «Курсор» сообщал, что пригожин отправил письмо в Белый дом, где попросил разъяснить ему преступления его военных. Это произошло в связи с внесением Вашингтоном российской чвк «вагнера» в список «транснациональных преступных организаций».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!