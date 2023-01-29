Россиян обманывают: кем на самом деле является «повар» путина пригожин

Основатель чвк* «вагнер» евгений пригожин, который приписывает себе различные достижения, являясь при этом бывшим заключенным, кто вознес себя над остальными заключенными, все чаще возникает в российском информационном поле.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины выяснили, что на самом деле из себя представляет «повар» путина и какова его роль в вооруженной преступной группировке в целом, и в планах путина в частности. Подробнее об этом информирует украинское издание «Апостроф«.
В украинском ГУР определили, что пригожин на самом деле не руководит штабом «вагнеровцев» — ему отведены другие роли. Функции главного «вагнера» рф — медийная и политическая. Отмечается, что на передовой пригожин бывает только для создания фотографий и видео.
Помимо прочего, на пригожина возложена еще и задача по обеспечению финансирования «вагнеровцев». Но непосредственно руководить боевыми отрядами не входит в обязанности «повара», так же как работа в штабе.
Ранее «Курсор» информировал, что «повар» путина пригожин написал письмо в Белый дом. В письме главные «вагнер» россии попросил разъяснить ему преступления его военных. Данному событию послужила информация о том, что США внесли российскую чвк «вагнера» в список «транснациональных преступных организаций».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!