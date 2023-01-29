Россиян обманывают: кем на самом деле является «повар» путина пригожин

Пока рядовые россияне восхищаются успешным «военачальником» пригожиным, другая часть пытается узнать правду о его роли в этом ужасной войне.

Основатель чвк* «вагнер» евгений пригожин, который приписывает себе различные достижения, являясь при этом бывшим заключенным, кто вознес себя над остальными заключенными, все чаще возникает в российском информационном поле.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины выяснили, что на самом деле из себя представляет «повар» путина и какова его роль в вооруженной преступной группировке в целом, и в планах путина в частности. Подробнее об этом информирует украинское издание «Апостроф«.

В украинском ГУР определили, что пригожин на самом деле не руководит штабом «вагнеровцев» — ему отведены другие роли. Функции главного «вагнера» рф — медийная и политическая. Отмечается, что на передовой пригожин бывает только для создания фотографий и видео.

Помимо прочего, на пригожина возложена еще и задача по обеспечению финансирования «вагнеровцев». Но непосредственно руководить боевыми отрядами не входит в обязанности «повара», так же как работа в штабе.

Ранее «Курсор» информировал, что «повар» путина пригожин написал письмо в Белый дом. В письме главные «вагнер» россии попросил разъяснить ему преступления его военных. Данному событию послужила информация о том, что США внесли российскую чвк «вагнера» в список «транснациональных преступных организаций».

Отметим, что глава «вагнеровцев» взбунтовался против путинского оборонного истеблишмента. Более того, пригожин приписывает себе достижение других батальонов, возвышая таким образом чвк «вагнер» над остальными боеспособными группами армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!