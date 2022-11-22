Большинство деталей иранских дронов изготовлены в США и Европе — разведка Украины

Это вызывает беспокойство среди западных чиновников и аналитиков и побуждает правительство США к расследованию.

Большинство деталей иранских беспилотных летательных аппаратов производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках, что побуждает правительство США к расследованию.

Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР) со ссылкой на The Wall Street Journal.

В ГУР отмечают, что разведывательные данные по сбитым в Украине иранским беспилотникам свидетельствуют о том, что большинство запчастей производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках. Издание пишет, что это вызывает беспокойство среди западных чиновников и аналитиков и побуждает правительство США к расследованию.

«Специалисты военной разведки Украины обнаружили, что три четверти компонентов иранских беспилотников американского производства. Эти выводы были сделаны после того, как украинские воины сбили несколько беспилотников, в том числе Mohajer-6, приземлившегося невредимым», – говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Иран продолжает поддерживать российскую федерацию* в войне против Украины и поставляет ей дроны-камикадзе. Вскоре стране-агрессору отправят новую партию ударных беспилотных летальных аппаратов.

Иран в начале ноября отправит россие партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Их отправят в разобранном состоянии Каспийским морем в порт Астрахань.

Разведчики говорят, что на территории российской федерации их соберут, перекрасят и нанесут свою маркировку, в частности «Герань-2».

Курсор писал ранее, что 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили дроны-камикадзе. Утром в столице Украины было зафиксировано 4 «прилета». Один из БПЛА попал в жилой дом.

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