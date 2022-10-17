Россия атаковала Киев дронами-камикадзе: появились подробности

С самого утра в Киеве звучала воздушная тревога, а затем началась атака дронами-камикадзе.

Сегодня утром, 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили дроны-камикадзе. По состоянию на 09:00 по Киеву было зафиксировано 4 прилета.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Просим, оставайтесь в укрытиях!» — говорится в сообщении военной администрации.

Кроме этого, СМИ сообщали о нескольких взрывах в Шевченковском районе столицы. После взрывов в этом районе возник пожар в нежилом здании. Также один из ударов был нанесен в районе железнодорожного вокзала столицы.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Киеве иранский дрон ударил в многоэтажный жилой дом. Там сейчас работают спасатели. 18 человек уже удалось спасти, под завалами еще находятся люди.

Также нашлись смельчаки, которые решили сбить дрон из окна своей квартиры. Неизвестного мужчину уже прозвали в Сети местным «крестным отцом».

Сообщается, что сейчас в Киеве перекрыто движение транспорта на некоторых участках города.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших пока не обнародовано.

На прошлой неделе, 10 и 11 октября россия* нанесла массированные ракетные атаки по Украине, используя различные типы ракет и дроны-камикадзе. Под удар попал Киев и разные города по всей стране.

Ранее Курсор писал, что столицу Украины атаковали дронами-камикадзе: что известно. Сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Еще мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!