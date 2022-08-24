Борис Джонсон вновь приехал в Украину: о чем он договорился с Владимиром Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже в третий раз посетил Киев, где он поздравил Украину с Днем Независимости и объявил о новом пакете помощи.

Британский политик на фоне угрозы ракетных ударов от российских оккупантов не испугался и в очередной раз посетил страну, храбро борющуюся с захватчиками.

Об этом сообщил в Instagram президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что происходит сейчас в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Именно поэтому Великобритания продолжит поддерживать наших украинских друзей. Я считаю, что Украина может выиграть и выиграет эту войну», – заявил Джонсон.

Украинский президент не стал скрывать эмоции и признался, что рад видеть британского премьера в столице Украины.

«Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга!», – поделился Зеленский.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)



Политики прошлись по улице Крещатик, центру Киева, где кроме них присутствовало множество украинцев. Также они погасили новую марку Укрпочты «Свободные, Несокрушимые, Непобедимые», посвященную Дню Независимости.

Кроме этого, Джонсон анонсировал предоставлений нового пакета помощи Украине более чем на 50 миллионов фунтов стерлингов. Она предусматривает сотни современных беспилотников и противотанковые боеприпасы. В частности, украинские военные получат 50 ручных микродронов Black Hornet, которые предзназначены для использования в городах и селах, а также они разработаны для выявления приближающихся сил врага.

Помимо этого, Великобритания предоставит Украине транспортные средства для поиска мин в прибрежных водах. В скором времени украинские специалисты пройдут специальное обучение для их использования.

«Сегодняшний пакет поддержки предоставит храбрым и стойким вооруженным силам Украины еще один толчок в их способности, позволяя им продолжать вытеснять российские силы и бороться за свою свободу», – добавил Джонсон.

Недавно «Курсор» сообщал, что Джо Байден объявил военную помощь Украине в размере почти $3 млрд. Она стала крупнейшей в истории США.