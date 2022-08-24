Крупнейшая в истории США: Джо Байден объявил военную помощь Украине в размере почти $3 млрд

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости и объявил о предоставлении для Вооруженных Сил Украины помощи в размере $2,98 миллиардов.

Речь идет о предоставлении $3 млрд систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем, боеприпасов, беспилотных авиационных комплексом и радаров.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

От имени всего населения США Джо Байден поздравил украинцев, которые «вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе». По его словам, сегодняшний день, когда в Украине отмечают День Независимости, не только праздник прошлого, но и подтверждение суверенного и независимого будущего украинского народа.

США по-прежнему привержены поддержке Украины, которая продолжает быть «решительной и сильной перед лицом полномасштабного российского вторжения». Американский президент считает, что благодаря предоставлению помощи Украина сможет себя защищать в долгосрочной перспективе.

«Знаю, что этот День независимости горький для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и так много других стали жертвами российских зверств и нападений. Но шесть месяцев неустанных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, свою страну и за 31 год независимости. Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, управляющая самодержавием, не сравнится с пламенем свободы, которое освещает души свободных людей. Соединенные Штаты, в том числе гордые украинцы-американцы, с нетерпением ждут продолжения славы Украины как демократического, независимого, суверенного и процветающего государства», – сказано в поздравлении Байдена.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что грант почти в размере $3 млрд Украина получит уже сегодня, 24 августа.

Недавно «Курсор» сообщал, что США усилят контроль за соблюдением санкций против рф.