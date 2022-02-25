Боритесь против войны: Зеленский отреагировал на протесты в РФ

Украинский лидер обратился к россиянам на русском языке: «Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил людей, которые вышли в российских городах на протесты против войны с Украиной.

Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский обратился к россиянам на русском языке:

«Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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