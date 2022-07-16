Британские летчики в случае угрозы готовы к бою с армией рф

Главный маршал авиации Королевских ВВС Майк Вигстон заявил, что в случае российской угрозы, британские летчики вступят в бой с армией рф*.

Полномасштабная война, которую российская федерация начала на территории Украины, показала, что нужно быть готовыми к тому, что рф направит свою агрессию и на другие страны. Главный маршал авиации Королевских ВВС Майк Вигстон отметил, что британские летчики готовы вступить в бой, если россия будет представлять для их страны угрозу.

Об этом сообщает издание Sky News.

По его словам, россия становится более агрессивной и может угрожать как Великобритании, так и Европе в целом. Поэтому британские летчики проходят тренировки, чтобы в случае угрозы рф вовремя отреагировать и вступить в бой с российскими пилотами.

Майк Вигстон подчеркнул, что Великобритания готова к столкновению с противником, а также она будет поддерживать своих союзников по НАТО, если рф решится втянуть их в войну.

Вторжение рф в Украину показало, что ВВС играют важную роль в современной войне и британским пилотам нужна качественная подготовка.

Минобороны Великобритании уже объявило о выделении 2,35 млрд фунтов стерлингов для того, чтобы оснастить истребители Typhoon новыми радарами. С помощью этих радаров пилоты смогут глушить сигналы самолетов противника и системы ПВО.

«Курсор» ранее писал, что бойцы ВСУ показали, как истребители защищают украинское небо.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!