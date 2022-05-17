Британские СМИ заметили и описали «маниакальное» поведение путина

На сделанных записях со встречи можно заметить, как Путин беспорядочно двигал сначала левой ногой, а потом правой. При этом одной рукой он крепко держал подлокотник кресла, на котором сидел.

Президент российской федерации владимир путин* во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая прошла 16 мая, вел себя очень странно. Он выглядел очень слабым и «маниакально» двигал ногами.

Об этом сообщило британское издание Mirror.

Издание пишет, что глава россии беспорядочно двигал сначала левой ногой, а потом правой. При этом он очень крепко держался за подлокотник кресла.

Кроме того, сам путин выглядел очень опухшим, что может говорить о том, что он принимает стероиды.

Издание процитировало эксперта по языку тела из Техасского технологического университета профессора Эрика Бьюси. По его мнению, путин выглядит куда слабее, чем даже несколько лет назад. Ранее он гордился своей физической силой, но теперь представляет собой лишь больного старика.

Ранее редакция нашего портала писала, что российский оппозиционер ответил на вопрос о болезни путина.

Еще напомним, что российский оппозиционер рассказал, как устранят путина.

Кроме того, Курсор сообщал, что президент Финляндии рассказал о беседе с путиным.