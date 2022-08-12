Британский эксперт спрогнозировал, когда путин предложит Украине переговоры

Переговоры между Украиной и российской федерацией по урегулированию военного конфликта приостановились еще в марте, но по словам британского эксперта Тимоти Эша президент рф предложит украинской стороне мирное соглашение уже в конце текущего года.

Об этом передает «НВ».

Он отметил, что военный потенциал российской армии истощается, а паритет с НАТО надо сохранять, поэтому после первой попытки шантажа Европы поставками энергоресурсов осенью и битвы за Херсон, путин предложит Украине сесть за стол переговоров.

Тимоти Эш считает, что украинская сторона будет иметь преимущества и будет решать, соглашаться ли на «плохой мир» (как это было с «Минском-1» и «Минском-2») или же продолжать военные действия.

Британский эксперт подчеркнул, что Минские соглашения подписывались после поражения украинских военных в Иловайском и Дебальцевском котлах, но сейчас вокруг Украины намного больше единства и стремления к победе, поэтому вес на переговорах с путиным будет у нее.

«Курсор» писал ранее, что российская армия продолжает наступательные действия на территории Украины, и переговоры между странами для урегулирования конфликта пока не ведутся. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, при каком условии возможно будет возобновить диалог с москвой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!