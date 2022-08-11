В Украине рассказали, при каком условии возможен диалог с москвой

Российская армия продолжает наступательные действия на территории Украины, и переговоры между странами для урегулирования конфликта пока не ведутся. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, при каком условии возможно будет возобновить диалог с москвой.

Об этом он сообщил изданию «Украинская правда».

По его словам, если россия проведет на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы, касающиеся присоединения регионов в состав рф, то никаких переговоров больше не будет, и сейчас они не ведутся, поэтому давать какую-то оценку этой позиции сейчас нецелесообразно.

Однако, Алексей Резников отметил, что шанс на возобновление диалога с представителями рф возможен, но при условии, если за столом будут сидеть украинские партнеры, поскольку вести разговор с россиянами и получить «Минск-3» — нет смысла.

Отметим, что последний очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся в конце марта в Стамбуле.

«Курсор» писал ранее, что по словам министра юстиции Дениса Малюська, представители россии присылают сигналы о готовности возобновить переговоры, но при этом озвучивая свои ультиматумы, среди которых есть пункт, похожий на капитуляцию Украины.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, как должна закончится война с россией.