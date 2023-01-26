Бывший израильский чиновник грубо поставил на место российского пропагандиста Соловьева

Во время российского ток-шоу известный пропагандист Владимир Соловьев вступил в спор с бывшим израильским государственным деятелем Яковом Кедми.

В ходе разговора они обсуждали ход войны Украины против *россии. Соловьев начал рассуждать о задачах, поставленных перед армией рф 24 февраля ‒ начала полномасштабного российского вторжения.

Кедми его перебил и, повысив голос, спросил:

«Какую задачу? Не воевать? Продемонстрировать силу? Напугать их? Это не военная задача, а политическая. Оказалось, что они (украинцы ‒ прим.ред.) не пугаются, это пшик для них»

Это не первый подобный спор между пропагандистами в последнее время. Например, несколько дней назад Кедми обсуждал с ведущим потенциальное использование рф ядерного оружия в рамках боевых действий против Украины.



Отметим, что Кедми является бывшим израильским государственным деятелем, дипломатом, руководителем службы «Натив» (1992—1999), специализировавшемся на связях с евреями на постсоветском пространстве, а ныне российским пропагандистом из команды Владимира Соловьева.

В 1969 оду он совершил алию в Израиль. Кедми был участником Войны Судного дня, где он проходил службу одном танковом батальоне с будущим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Также он был на руководящих должностях в «русском отделе» МИД Израиля.

С 2010-х годов он стал активно давать политические комментарии на российском телевидении и радио. Преимущественно он участвует в передачах Соловьева.

Несколько ранее российские пропагандисты заявили, что россия передаст Ирану ядерное оружие, чтобы атаковать Израиль.

«Курсор» сообщал, что взрыв в Киеве попал в эфир британского телеканала Sky News.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!