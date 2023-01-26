Взрыв в Киеве попал в эфир британского телеканала Sky News

Еще с вечера 25 января российская армия начала массированный обстрел территории Украины. Изначально это были иранские ударные дроны «Shahed 136», а уже с утра 26 января в небо над россией* взлетела стратегическая авиация и произошли запуски крылатых и, судя по всему, баллистических ракет.

«Воздушная тревога» длилась более 4 часов, и на момент публикации материала, половина территории Украины все еще прячется в бомбоубежищах и подвалах. В результате первой атаки российской авиации было выпущено 55 ракет, 20 из которых были сбиты в небе над украинской столицей.

Однако, один такой взрыв был случайно зафиксирован на камеру оператором британского телеканала Sky News. Скорее всего, на видео был слышен прилет в Голосеевском районе Киева, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения.

Ранее «Курсор» информировал, что в результате массированной ракетной атаки российской федерации по мирным регионам Украины произошел ряд взрывов. Один из них случился в Киеве, в результате чего один человек погиб.

Напомним, что кремлевский диктатор путин намерено провоцирует гуманитарную катастрофу в Украине. В кремле осознали то, что выиграть в войне против Украины им не дано, и продолжают терроризировать мирное население Украине, вымещая на детях и стариках свою злость за фронтовые и стратегические провали собственной армии.

Стоит напомнить, что эксперты определили дальнейших ход войны в Украине. Есть мнение, что высшее политическое и военное руководство российской федерации избрало для себя 4 ключевых направления, на которые будет переброшено большое количество военное техники и живой силы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!