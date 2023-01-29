Бывший израильский чиновник повздорил с российским пропагандистом соловьевым

Бывший израильский государственным деятель Яков Кедми вступил в спор с российским пропагандистом владимиром соловьевым во время российского ток-шоу.

Разговор кремлевских пропагандистов традиционно касался войны Украины против *россии. Несмотря на поддержку кремлевской политики, Кедми решил высмеять миф о том, что рф воюет против НАТО, а не просто Украины.

«Ты хочешь о танках говорить? Ты хочешь о поставках оружия? Я тебе скажу! Сколько оружия поставил СССР Египту и Сирии? В каждом батальоне сидел ваш офицер. Генштаб Советской армии планировал их операции. Мы что, говорили, что это война с вами? Нет! Никогда! Это была война с Египтом. А Советский Союз поставлял оружие…Никто не видел в этом войну СССР (против Израиля ‒ прим.ред.)…Многие страны поставляют оружие кому угодно, но это еще не участие в войне. Даже когда советники находятся, это не участие в войне. В каждом батальоне египетской армии, против которого я воевал, сидел советский офицер. Но это не была война с СССР. Никто в мире это не рассматривал как войну Израиля с СССР!», ‒ сказал он.

Эти тезисы обескуражили соловьева, которому не нашлось чего возразить. Спор касаемо якобы участия НАТО в войне не стал новинкой, потому что недавно Кедми и пропагандист дискутировали о задачах российских войск в Украине.

Следует отметить, что Кедми раньше был израильским государственным деятелем, дипломатом, руководителем службы «Натив» (1992—1999). Его специализация ‒ связи с евреями на постсоветском пространстве, но сейчас он частый гость пропагандистских шоу.

Раньше «Курсор» сообщал, что российский рэпер Джиган посетил Израиль для получения гражданства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!