Бывший израильский государственный деятель и ныне российский пропагандист Яков Кедми считает, что в имеющейся в *рф оружием можно быстро «вернуть Польшу в каменный век».

«Польшу можно поставить на колени через час, вернув ее в каменный век. 60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут — и Польши нет, там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все – она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска», – заявил Кедми.

По его мнению, россии не надо тратить жизнь, «чтобы танки шли на Варшаву».

Отметим, что Кедми является бывшим израильским государственным деятелем, дипломатом, руководителем службы «Натив» (1992—1999), специализировавшемся на связях с евреями на постсоветском пространстве, а ныне российским пропагандистом из команды Владимира Соловьева.

В 1969 оду он совершил алию в Израиль. Кедми был участником Войны Судного дня, где он проходил службу одном танковом батальоне с будущим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Также он был на руководящих должностях в «русском отделе» МИД Израиля.

С 2010-х годов он стал активно давать политические комментарии на российском телевидении и радио. Преимущественно он участвует в передачах Соловьева.

Ранее «Курсор» сообщал, что Кедми повздорил с российским пропагандистом соловьевым.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!