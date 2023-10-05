Там все еще размещены лагеря боевиков и их военная техника.

На территории Могилевской области Беларуси продолжают размещаться наемники российской частной военной компании *"вагнер".

Об этом сообщает мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Так, в деревне Цель, где расположен лагерь, сейчас находится около 1400 единиц техники "вагнеровцев". Это включает примерно 800 легковых автомобилей различных марок, около 100 грузовиков, 8 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"), 11 фур, 20 тягачей, 10 автобусов ПАЗ и более 80 единиц строительной техники. Некоторая часть техники наемников также хранится в бывшем парке боевых машин военного городка в деревне Цель.

Окончательные данные на конец сентября показывают, что в лагере осталось 99 палаток, что составляет около 35% от первоначального количества. Вероятно, "вагнеровцев" переселили в бывшие казармы, находящиеся на территории лагеря.

Несмотря на попытку государственного переворота в россии, проваленную в июне наемниками чвк "вагнер", и после взятия под контроль ростова и воронежа, власти рф позволили им "перебраться" в Беларусь.

В августе в россии произошла авиакатастрофа, следствием которой, стала гибель основателя чвк "вагнер" евгения пригожина. После этого наблюдался отток "вагнеровцев" из Беларуси. По информации Центра нацсопротивления, на середину сентября в стране находилось менее тысячи наемников.

Накануне в ISW заявили, что "вагнер" может снова стать серьезной угрозой для украинцев.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!