"Вагнер" может снова стать серьезной угрозой для украинцев - ISW

Аналитики спрогнозировали дальнейшие действия боевиков "вагнер" после гибели их лидера евгения пригожина.

Частная военная компания *"вагнер" может быть включена в структуру росгвардии или минобороны рф и снова стать серьезной угрозой для украинских военных.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что на данный момент статус "вагнера" остается неясным, так как его бойцы разбросаны по разным странам. Однако встреча 29 сентября владимира путина с бывшим командиром "Вагнера" Андреем Трошевым указывает на то, что он будет привлечен к формированию новых добровольческих отрядов, которые будут выполнение боевых задач, в основном в Украине.

Некоторые бойцы "вагнера" выразили недовольство этим заявлением и заявили, что павел пригожин должен занять место своего отца. Информация поступила, что он находится в переговорах с росгвардией о переходе "вагнера" под их командование.

Аналитики отмечают, что бойцам не придется вступать в контрактные отношения с российским минобороны, и "группа вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование и существующие стандарты работы.

Есть информация, что павел пригожин не является самостоятельным игроком и находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.

Другие источники, связанные с "Вагнером", утверждают, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность включения элементов "Вагнера" в состав росгвардейского подразделения.

Аналитики отмечают, что в любом случае минобороны рф должно предоставить росгвардии необходимую технику и материалы, так как последняя не обладает достаточным материально-техническим потенциалом для самостоятельной работы.

На основе этих данных аналитики пересмотрели свою оценку и теперь полагают, что "вагнер" может снова стать серьезной угрозой, если он восстановится как согласованная и хорошо организованная формирование под руководством российского правительства.

Также в разведке Британии заявили, что путин больше не доверяет "вагнеровцам", но продолжает их использовать.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!