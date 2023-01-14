Челси предложил 100 млн евро за украинского футболиста ‒ авторитетный инсайдер

Представители английского клуба «Челси» прибыли в Польшу, чтобы встретиться с руководством украинского клуба «Шахтер» касаемо трансфера флангового полузащитника Михаила Мудрика.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По словам журналиста, официальное предложение приблизилось к 100 млн евро. Ранее фаворитом на трансфер украинского футболиста был лондонский «Арсенал», который предпринял уже несколько попыток осуществить это подписание.

Однако предложение «Челси» может сорвать сделку. «Арсенал», как отмечает журналист, сделал предложение «Шахтеру» в размере 95 млн евро.

«Полиция Мудрика сейчас решающая», ‒ написал Романо.

Это решение может быть крайне трудным для вингера, потому что ранее он признался, что хочет стать игроков «канониров» ‒ прямых конкурентов «аристократов» и главным претендентом на чемпионство в АПЛ.

Параллельно британское издание The Athletic уточнило детали сделки. Журналисты пишут о договоренности между «Челси» и «Шахтером», но сумма фиксированной части сделки составила 70 млн евро, а еще 40 млн евро «Шахтеру» могут быть переданы в качестве разнообразных бонусов.

Это предложение понравилось руководство украинского клуба, которое публично заявило о позиции, что не продаст своего футболиста менее чем за 100 млн евро. В материале сказано, что контракт с Михалом Мудриком «Челси» подпишет на 7 лет.

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Отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, где забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с «Шахтером» действует до 31 декабря 2026 года.

Согласно оценке ресурса Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 40 млн евро, а не 100. Сейчас Михаил находится с командой на сборах в Турции.

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