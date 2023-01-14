Катар отказал в визах израильским спортсменкам: подробности скандала

«Международная федерация слаба и труслива и предпочитает катарские деньги», — сказали в Израиле.

За две недели до мирового турнира по пляжному волейболу, который должен состояться в Катаре, пара израильских волейболисток не получила визу.

Турнир является важной вехой на пути к Олимпийским играм в Париже 2024 года, и неприезд израильского дуэта может им навредить.

Это не первый случай, когда израильская федерация сталкивается с отказом хозяев турнира в выдаче визы. Например, в прошлом году четверо игроков остались дома и все попытки договориться с международным союзом и официальное письмо с жалобой не помогли.

Директор федерации пляжного волейбола Израиля сказал: «Катар меняет правила въезда в страну, чтобы израильтяне не смогли снова въехать. Международная ассоциация слаба и труслива и предпочитает катарские деньги».

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