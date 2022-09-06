Чем болеет путин: невролог предположила, почему он «дергает» ногой

Российский диктатор владимир путин* делает навязчивые движения ногами, что можно увидеть на роликах, опубликованных в сети. Невролог поставила ему возможный диагноз.

Здоровье президента российской федерации владимира путина вызывает повышенный интерес. Наблюдая за его поведением на встречах и публичных мероприятиях, можно заметить, что у него есть определенные проблемы. Невролог Александра Щебет предположила, почему глава кремля постоянно делает навязчивые движения ногами.

Об этом она рассказала изданию «НВ».

Российский диктатор Владимир Путин «дергает» ногами, это было заметно на роликах, опубликованных в сети с 1 сентября, и это может свидетельствовать о том, что у него есть развит синдром беспокойных ног.

По словам невролога, лидер российской федерации может двигать ногами, чтобы скрыть их непроизвольные движения. В целом поведение Путина на публике не изменилось, поэтому можно говорить о наличии у него синдрома беспокойных ног, который вполне возможен в его возрасте (7 октября главе кремля исполнится 70 лет).

Александра Щебет отметила, либо он таким образом скрыть спонтанные непроизвольные движения ногами, либо у него синдром беспокойных ног, и движения нижними конечностями дают ему облегчение.

«Курсор» писал ранее, что российскому диктатору перед вылетом на Камчатку стало плохо, у него обострилось заболевание почек, поэтому с ним поехал его двойник, чтобы подстраховать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!