У путина на Камчатке ухудшилось самочувствие, его страхует двойник

Несмотря на проблемы со здоровьем, владимир путин* решил посетить публичные мероприятия, но поговаривают, что взял с собой двойника на подстраховку.

В сети давно ходит информация, что у президента российской федерации владимира путина есть серьезные проблемы со здоровьем. Он хоть и старается посещать публичные мероприятия, но ему это дается тяжело.

Об этом пишет Телеграм-канал Generall SVR.

По данным канала, российскому диктатору перед вылетом на Камчатку стало плохо, у него обострилось заболевание почек, поэтому с ним поехал его двойник, чтобы подстраховать.

«Обострились проблемы с почками, появилась отечность лица, заметны «мешки» под глазами. Несмотря на применение лекарственных средств, очевидного улучшения не было. По прибытии на Камчатку Путин пожаловался медикам на усталость и одышку, однако президент принял решение участвовать в заранее запланированных мероприятиях. Двойник на подстраховке», — пишет канал.

«Курсор» писал ранее, что представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что российскому президенту путину плохо морально и физически. Кроме того, у него наблюдаются явные признаки шизофрении.

Еще мы писали, что западные СМИ обратили внимание на внешний вид президента россии и его поведение во время как минимум трех за последнюю неделю встреч. В частности, англичан насторожило «каменное лицо» путина, «жевавшего губы» во время рабочей встречи с главой росгвардии виктором золотовым 30 августа.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!