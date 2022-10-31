Четыре страны ЕС нарастили импорт товаров из рф после начала войны: СМИ

Больше всего с государством-агрессором торговала Бельгия – поставки российских товаров выросли на 130%.

Бельгия, Нидерланды, Испания и Германия потратили более 4,5 миллиардов долларов на российские товары с начала вторжения в Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты изучили доступную информацию об импорте и экспорте российской продукции после 24 февраля. Данные показали, насколько глубоко *рф переплетена с мировой экономикой», что благодаря чему «москва получает значительные суммы» даже после 9 месяцев войны.

По словам автором, одним из источников их исследования послужила платформа «The Observatory of Economic Complexity», публикующая данные со значительной задержкой. Это указывает на то, что проанализировать ситуацию можно лишь в ретроспективе.

Оказалось, что сразу четыре страны Евросоюза нарастили импорт из россии (в ежемесячном выражении) после начала войны. Наибольшие показатели зафиксированы в Бельгии – поставки российских товаров выросли на 130%. Ранее Бельгия не поддержала наложение санкций на российские драгоценные камни и экспортёра «АЛРОСА», поставляющего примерно треть всех алмазов в мире.

Нидерланды и Испания тоже увеличили ввоз из рф, на 74% и 112%, соответственно, а Германия – на 38%. Всего страны потратили 4,529 миллиардов долларов на российские товары с 24 февраля.

Также «Курсор» сообщал, как у Зеленского заявили, что для россии уже нет места за столом переговоров с США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!