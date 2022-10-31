У Зеленского заявили, что для рф уже нет места за столом переговоров с США

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что места за цивилизованным столом переговоров для российской федерации* уже нет.

Об этом Подоляк написал в Твиттере.

Он отметил, что субъектам из рф время понять: у них уже нет опции «Вернуться назад, в январь 2022-го». И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет.

«Есть только геноцид в Украине, война, которую они должны проиграть, и трибунал, на котором получат свои пожизненные сроки», — подчеркнул Подоляк.

Ранее, напомним, Подоляк призвал мировое сообщество передавать Украине конфискованные российские активы.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!