Что на самом деле произошло с кадыровым – две версии от экс-агента КГБ

По его словам, путину невыгодна смерть кадырова.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки *россии Сергей Жирнов поделился своей точкой зрения касательно ситуации с главарем Чечни рамзаном кадыровым.

Об этом сообщает "УНИАН".

По его мнению, путиниста могли отравить спецслужбы рф или он начал сам употреблять запрещенные вещества, что значительно ухудшило его здоровье. Он отметил, что если кадырова и впрямь отравили, тогда спецслужбы преследовали в этом определенную цель.

Жирнов полагает, что президенту владимиру путину не будет выгодно, если кадыров умрет, тем более в данный момент. Тем не менее он не исключает, что кремлевскому диктатору выгодно "попугать" своего сторонника.

"Так что, если это отравление ФСБ, то такое, от которого человек не умирает… Его (кадырова, – ред.) слегка могли подтравить, чтобы он опух, чтобы были проблемы с почками, чтобы ему нужен был гемодиализ каждую неделю", – сказал экс-сотрудник КГБ.

В то же время эксперт не исключает версию, что кадыров мог употреблять наркотические вещества.

По словам Жирнова, кадыров занимается в чечне своего рода выполнением контракта, контролируя регион, но также позволяя себе делать то, чего он пожелает. Он подчеркнул, что исчезновение главаря чечни невыгодно путину, ибо кадыров ему выгоднее "присмиревший".

"Потому что он обнаглел, посмотрев на пригожина, у него были замашки, что, мол, я тоже с моими абреками могу прийти в москву и устроить такой же бунт. Чтобы этого не произошло, его слегка могли подтравить…", – подытожил он.

Также "Курсор" сообщал, что секретарь украинского СНБО Данилов спрогнозировал, что может случиться в рф после смерти кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!