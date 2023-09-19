Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что может случиться в рф после смерти кадырова

Смерть кадырова может привести к интересным событиям в регионе Кавказа.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, прокомментировал слухи о возможном ухудшении состояния главы Чечни рамзана кадырова*. Это событие, по его словам, может иметь далеко идущие последствия.

Его заявление прозвучало в эфире украинского телемарафона.

В случае, если кадыров умрет, это может сыграть важную роль в политической борьбе в кремле, где различные группировки соперничают за влияние. Данилов называет их "башнями Кремля". Если быть точнее, то ослабнет позиция одной из группировок в кремле, постоянно выясняющих отношения между собой.

Однако не только внутренние дела россии находятся под угрозой. Смерть кадырова также может оказать влияние на Кавказский регион, в том числе на саму Чечню. Это может вызвать серьезные последствия для российских властей.

Данилов сказал, что «там могут начаться определенные процессы, которые говорят, что вообще власть в рф крайне хрупкая».

Данилов предостерег о том, что ситуация в рф в настоящее время нестабильна, и на это, в частности, указывал мятеж пригожина.

В конечном итоге, как сказал Данилов, в силу внутренних и внешних угроз, рф может прибегнуть к давлению на мировую сцену, а именно снова начнет запугивать использованием своего ядерного оружия.

Курсор писал, почему в кремле скрывают информацию о состоянии кадырова – ответ экс-депутата госдумы рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!