Что поможет россиянам быстрее покинуть Крым - ответ военного эксперта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть под свой контроль Крымский полуостров, который российская федерация* незаконно аннексировала в 2014 году. И в последнее время на его территории увеличилось количество "хлопков", что является предупреждением для россиян, чтобы они возвращались к себе домой.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 каналу", что поможет гражданам рф быстрее покинуть полуостров.

По его словам, решение россиян уйти из временно оккупированного Крыма будет в первую очередь зависеть от сил и средств, которые имеются в распоряжении украинской армии. На полуострове сосредоточено сейчас более 150 военных объектов оккупантов, ВСУ пока бьют по ним 1-2 раза в день, но этот показатель ниже среднего. В таких условиях россияне не станут покидать Крым сами, поэтому территорию нужно превратить в "огневой мешок".

Роман Свитан считает, что ВСУ для этого нужно больше вооружения, в частности сотни крылатых ракет и ATACMS. И если украинские военные начнут поражать 15–20 военных объектов в Крыму ежедневно, тогда россияне начнут покидать полуостров и возвращаться к себе домой.

"Курсор" писал ранее, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что когда начнется военное освобождение Украиной Крыма, все это увидят и поймут. Также он намекнул, каким образом это может происходить.

Еще мы писали, что жители временно оккупированного Крыма жалуются в сети на то, что не могут зайти в бомбоубежища во время воздушной тревоги, которая уже дважды была объявлена на территории полуострова из-за комбинированной атаки.