Дефолт россии: песков все отрицает

В ночь на понедельник, 27 июня, у россии истек льготный период по выплате процентов на сумму около 100 млн долларов, который необходимо было погасить до 27 мая. Этот крайний срок формально считается событием дефолта в россии.

Однако в кремле продолжают отрицать сообщения о наступившем дефолте россии.

«Кремль не согласен с утверждениями, что россия допустила дефолт. Утверждения о наступившем в россии дефолте неправомерны, еще в мае был совершен платеж в валюте, а то, что средства не довели до получателей – не наша проблема», — цитируют спикера кремля дмитрия песков российские госагентства.

Кроме этого, российский министр финансов антон Силуанов назвал «фарсом» применение термина дефолт: «Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для рф по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Вся эта ситуация выглядит как фарс».

Власти рф заявили, что страна имеет необходимые средства, чтобы покрыть может любые счета.

Ранее Курсор писал, что агентство Bloomberg сообщило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Льготный период для пропущенных платежей рф* по облигациям на сумму около 100 млн долларов, которые были заблокированы из-за санкций, истек в ночь на 27 июня.

Наша редакция сообщала, что россия объявила дефолт по внешнему долгу. В сети появилась информация, согласно которой россия объявила дефолт из-за того, что не смогла осуществить выплату держателям облигаций в рублях. Стоит отметить, что официального подтверждения этому пока что нет.

Курсор ранее писал, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!