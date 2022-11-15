Делегацию россии выгнали с G20: СМИ

На фоне ракетной атаки *рф по Украине российская делегация была выгнана с саммита G20, проводящегося на Бали (Индонезия).
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Представителей государства-агрессора попросили покинуть саммит, в том числе сергея лаврова.
Также «Курсор» сообщал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!