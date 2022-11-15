Самый массированный ракетный обстрел Украины — по всей стране вводят экстренные отключения света

В результате ракетного удара по Киеву погиб один человек.

Самый массированный ракетный удар нанесла российская федерация* по территории Украины во вторник, 15 ноября. «Прилеты» зафиксированы в Киеве, Житомире, Львове, Харькове, Кривом Роге и ряде других крупных городов. Российские оккупанты продолжают обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины, на данный момент из-за вражеской атаки в Киеве и 9 областях начались перебои со светом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В компании «Укрэнерго» сообщили, что по всей территории страны начались экстренные отключения электричества, подчеркнув, что это необходимо, чтобы избежать аварий и нормализовать энергосистему. На сколько украинцам будут отключать свет — не сообщается.

Больше всего попаданий ракет зафиксировано в центре и на севере Украины. В Киеве ситуация сейчас тяжелая. Российские оккупанты ударили по жилым домам в Печерском районе, уже сообщается об одном погибшем. На месте работают аварийные службы. Несколько ракет над столицей Украины удалось сбить ПВО.

Российская федерация атаковала энергосистему Украины накануне похолодания, которое ожидается на днях — до минус 8 градусов.

Известно, что российские войска выпустили за сегодняшний день по Украине около 100 ракет во время массированного удара, превзойдя 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает запугивать население Украины ракетными ударами, но их запас у страны-агрессора небезграничный. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, какие ракеты сейчас россия вообще не способна производить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!