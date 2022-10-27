Для борьбы с дронами-камикадзе: Украина запросила у США ракетные комплексы

Российская федерация* продолжает атаковать украински города не только ракетами, но и дронами-камикадзе иранского происхождения. Для борьбы с ними ВСУ требуются современные зенитно-ракетные комплексы. И за помощью государство обратилось к США.

Об этом сообщает Foreign Policy , ссылаясь на трех помощников в Конгрессе и двух чиновников Украины.

В частности, в течение октября украинская сторона настаивала на поставках усовершенствованных боеприпасах двойного назначения — разновидности кассетных боеприпасов, которые предназначены для разрыва на множество более мелких, чтобы поражать мобильные цели. Однако в США пока действует запрет на их экспорт. Такие боеприпасы необходимы, чтобы снизить износ артиллерийских орудий стандарта НАТО.

Кроме того, Украина настаивает на поставках зенитно-ракетных комплексов Avenger. Как пишет издание, ограниченная доступность таких систем может помешать администрации Байдена отправить Avenger, хотя в США действительно есть на складах несколько вариантов системы противовоздушной обороны M163 Vulcan.

Отмечается, что этот самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещенный на шасси автомобиля HMMWV. Название переводится как «мститель». Предназначен для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км.

«Курсор» писал ранее, что аналитический проект «Белорусский Гаюн», мониторящий военную активность и фиксирующий события на территории Беларуси, провел собственное расследование запусков российских баражирующих дронов Shahed-136 на территорию Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!