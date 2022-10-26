Война в Украине: названо вероятное место запуска российских дронов-камикадзе

Аналитический проект «Белорусский Гаюн», мониторящий военную активность и фиксирующий события на территории Беларуси, провел собственное расследование запусков российских баражирующих дронов Shahed-136 на территорию Украины.

Статья опубликована в официальном Telegram-канале проекта.

По мнению аналитиков, единственное место для незаметного запуска дронов-камикадзе – это белорусская часть Чернобыльской зоны.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке сообщила, что рф* запустила в Киевскую область 10 дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Откуда именно работали операторы дронов, в «Белорусском Гаюне» точно не знают. Вероятные локации аналитики определили после анализа открытой информации и сбора свидетельств очевидцев, фиксировавших направление полета дронов на территории Украины.



Как пишет Милитарный, анализ позволил сильно сузить круг поиска. Аналитики пришли к выводу, что если дроны-камикадзе действительно запускаются из Беларуси, то есть только одно место, где можно делать это незаметно. Это белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник).

Почему? Большую часть года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об интернете.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российские войска перебрасывают на территорию Беларуси дроны-камикадзе Shahed-136.

По состоянию на 10 октября на территорию страны привезли 32 БПЛА, а к 14 октября планируют переправить еще 8.

Как сообщал Курсор, боец украинских военных сил сбил крылатую ракету, выпущенную российскими оккупантами по украинским мирным городам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!