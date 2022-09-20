Днр/лнр объявили даты проведения «референдумов» о присоединении к россии: как на это отреагировала Украина

Лидеры псевдореспублик лнр/днр заявили, что в период с 23 по 27 сентября они проведут «референдум», по итогам которого они могут присоединиться к российской федерации.

Так, главарь лнр леонид пасечник уже подписал закон о «референдуме», за что также проголосовал так называемый «народный совет» псевдореспублики. Даты проведения этого мероприятия, 23-27 сентября, объявил первый заместитель главы «народного совета» самопровозглашенной лнр дмитрий хорошилов.

Об этом сообщает «УНИАН«.

О проведении псевдореферендума в аналогичный период заявил главарь днр денис пушилин. Он заявил, что обнародование официальных результатов псевдоголосования запланировано 28 или 29 сентября, после чего днр/лнр могут направить «официальный запрос на вступление в состав *рф». Голосовать предлагают как очно, так и заочно.



Помимо этого, глава оккупационной администрации Херсонской области владимир сальдо тоже заявил о проведении «референдума» по вхождению региона в состав россии.



Эту ситуацию уже прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Ни фейковые «референдумы», ни гибридная «мобилизация» ничего не изменят. россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в россии», – написал он в Twitter.

Также это не обделил вниманием в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми…Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», – сообщил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии заговорили о мобилизации. В частности, госдума узаконила понятия «мобилизация», «военное время», «вооруженный конфликт», а также ввела наказание за добровольную сдачу в плен и невыполнение приказа – до 10 лет. Больше узнайте в нашем материале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!