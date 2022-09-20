В россии заговорили о мобилизации: что изменилось

Госдума узаконила в россии понятие мобилизации, а также ввела наказание за добровольную сдачу в плен и невыполнение приказа — до десяти лет.

Госдума вводит в УК рф* понятия «мобилизация», «военное время», «вооруженный конфликт».

В статье 63 Уголовного кодекса об обстоятельствах, отягчающих наказание, появятся понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время» (в действующей версии там говорится об «условиях вооруженного конфликта и военных действий»).

Также в УК появятся статьи о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1, лишение свободы до 10 лет).

Ну и поскольку в такой «демократической» стране, как рф, все решения навязываются сверху и исходы голосования известны еще до их проведения, то «решение принято единогласно».

Узаконивание таких понятий имеет под собой четкие цели, и в них прослеживается цепочка закономерностей, приведших «вторую армию мира» к печальному и бедственному положению дезертиров, преступников, мародеров.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!