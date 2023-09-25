Душераздирающая история войны: как семья погибшего солдата ВСУ искала любимую собаку военного

Мужчина ухаживал и оберегал животного на фронте, но он так и не успел вернуться с ним домой.

В мае 2023 года на фронте погиб солдат ВСУ, который на войне нашел собаку и заботился о ней.

Об этом сообщает "ТСН".

Артем Дементий из Запорожья служил в 72-й бригаде Черных Запорожцев. В Донецкой области он неожиданно встретил собаку, с которой он очень подружился. В частности, мужчина кормил, купал и даже спал рядом с животным, которого он назвал Клик.

Украинец отправлял родным ролики с питомцем и говорил, что привезет его домой. К несчастью, в мае этого года Артем погиб от осколочных ранений.

После того, как его родные оправились от трагедии, они решили разыскать собаку. В этом им помогали собратья погибшего и волонтеры, которые регулярно вывозят животных из боевых действий. Среди них оказался и Клик.

Для собаки уже успели найти новых хозяев, но спустя несколько дней к волонтерам обратилась супруга погибшего воина по имени Екатерина. Она сказала, что это не ее пес, но она очень хотела забрать его в память о муже.

Новых хозяев Клика растрогала эта история и они согласились передать животное в семью погибшего солдата.

"Папа обещал собаку во-первых, надо было выполнить ее обещание, а во-вторых собаки, это — психологи, дети очень радуются и я считаю, что это для них сейчас глоток свежего воздуха. Он выбрал себе хозяина старшую дочь, он спит с ней гуляет, если она идет на танцы, то он плачет за ней, скулит под дверью", – поделилась Екатерина.

Также "Курсор" сообщал, что в Сети сравнили речи Гитлера и *путина перед вторжениями в Польшу и Украину.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!