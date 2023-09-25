Речи Гитлера и путина перед вторжениями в Польшу и Украину – интересное сравнение

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В Сети стало вирусным сравнение речи лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и президента *россии владимира путина.

Диктаторы с ними выступили 1 сентября 1939 года и 24 февраля 2022 года. В первую дату немецкие военные вторглись в Польшу, развязав Вторую мировую войну, а во вторую – ВС рф в Украину.

Гитлер в начале речи сказал, что он "как всегда" якобы пытался добиться перемен мирным путем. Далее идет вставка с речью путина, заявляющим, что россия якобы "настойчиво и терпеливо" пыталась прийти к соглашению с ведущими странами НАТО.

Далее лидер немецких нацистов обвиняют во лжи тех, кто утверждает, что Германия хочет добиться перемен лишь с помощью силы. После кремлевский диктатор говорит, что россияне не хотят якобы никому и ничего навязывать силой.

В следующей вставке Гитлер утверждает, что определенные регионы якобы обязаны своим культурным развитием исключительно немцам.

"Гданьск оторвали от нас! Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблемы Австрии, а затем – проблемы Судетской области, Богемии и Моравии. Все было напрасно", – кричит лидер нацистов.

Далее путин в своей речь заявляет о "бесконечно долгих" восьми годах, когда россия якобы делала "все возможное" для разрешения ситуации мирным путем с помощью политических средств. Более подробное сравнение смотрите в следующем ролике:

Ранее мужчина с фамилией Гиттлер рассказал, как ему жилось в еврейском квартале в детстве

Также "Курсор" сообщал, что путин потребовал от шойгу остановить контрнаступление ВСУ к определенному сроку.

Помимо этого недавно жителей рф поздравили с Днем труда открытками с цитатой Гитлера.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!