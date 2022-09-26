Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Указ *путина №673 опубликовали на российском портале правовой информации. Помимо Сноудена, гражданство рф предоставили 71 человеку.

Отметим, что Эдвард Сноуден является американским техническим специалистом, спецагентом, бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В 2013 году он передал ряду изданий секретные данные, которые указывали на тотальную слежку за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру, осуществляемую американскими спецслужбами.

Утверждалось, что для этого используются информационные сети и сети связи, а также речь шла о сведениях о проекте PRISM, X-Keyscore и Tempora. В закрытом докладе Пентагона сказано, что Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большая часть которых касалась «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил».

Американцу предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности, а также объявили в международный розыск. Сперва Сноуден сбежал из США в Гонконг, а потом в россию, где сперва более месяца находился в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево».

Спустя полтора месяца россия предоставила ему временное убежище, через год – 3-летний вид на жительство. В 2017 году его продлили до 2020 года, а уже в октябре 2020 года американцу предоставили бессрочный вид на жительство. Существует разная информация о его месте проживании. Сноуден может жить как в Москве, так и за ее пределами.

Это разоблачение американских спецслужб стало причиной оживленных споров о том, насколько допустимо массовое негласное наблюдение, где пределы гостайны, как нужно соблюдать защиту персональных данных и обеспечивать национальную безопасность.

Ранее мы рассказывали, что, по мнению Сноудена, благодаря цифровым валютам, которые он назвал злыми двойниками биткоина, страны хотят захватить контроль над финансами своих граждан.

Также «Курсор» сообщал, что в россии после объявления мобилизации люди поджигают себя и стреляют в военкоматах.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!