Мобилизация в рф: люди поджигают себя и стреляют в военкоматах

В российском городе Рязань на автовокзале мужчина сам себя поджог в знак протеста против мобилизации и войны в Украине. Также известно о других методах борьбы.

Это произошло в воскресенье, 25 сентября. По словам очевидцев, россиянин кричал, что не хочет принимать участие в военных действиях в Украине.

Согласно предварительной информации, он облил себя бензином из канистры, поджег и в итоге получил ожоги на 90% поверхности тела.

Помимо этого, сегодня, 26 сентября, в Усть-Илимске (Иркутская область) в комиссариат пришел мужчина, достал оружие и расстрелял военкома. После первого выстрела он сказал призывникам, чтобы те убегали.

Вскоре стрелка задержали. Им оказался Руслан Зинин 1997 года рождения. Раненый военком находится в больнице в тяжелом состоянии.

Помимо этого, примерно в четыре часа утра 26 сентября, в Урюпинске (Волгоградская область) неизвестный приехал на авто ко входу в военный комиссариат и начал его забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Пожар быстро удалось задержать, а обходивший территорию возле военкомата задержал поджигателя, коим оказался 35-летний мужчина, выступивший против мобилизации.

Ранее мы рассказывали, что *россия стягивает военную технику к границе с Грузией.

Также «Курсор» сообщал, что в армию рф уже мобилизовали 60 тысяч крымчан, люди массово выезжают с полуострова.

Помимо этого стало известно, что россия направляет мобилизованных мужчин на фронт без подготовки.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!