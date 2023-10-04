Мы показали снимок, взбудораживший аудиторию соцсетей, которую сама спортсменка назвала "интернетским быдлом" и "кошелками из трущоб".

Бывшей российской балерина Анастасии Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение «символов воинской славы *россии».

Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, на знаменитость в полицию заявили ее разъяренные фанаты. Это произошло после того, как 47-летняя Волочкова разместила снимок с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, применявшийся в самые тяжелые периоды войны прошлого века.

Саму фотографию сделали у Музея "Мосфильма" в москве. Этот самолет использовали для съемок фильмов "Два капитана", "Они сражались за Родину", "Небо Москвы" и т.д. Бывшая спортсменка подписала публикацию так:

"Ни дня без движухи"

В итоге интернет-аудитория начала критиковать Волочкову и потребовала извинений за осквернение памяти летчиков, которые погибли на войне. А в заявлении в МВД попросили привлечь ее к ответственности. Сейчас полицейские проводят проверку.

Сама Волочкова утверждает, что не считает, что своими действиями освкернила память советских летчиков. Она подчеркнула, что ее патриотизм проявляктся в "бесплатном" приглашении детей на свои выступления.

По ее мнению, все комментаторы, требующие привлечь 47-летнюю к уголовной ответственности, являются "интернетским быдлом" и "кошелками из трущоб", которых будоражит взмах ее "лебединого крыла-ноги". По статье об осквернении символов воинской славы россии знаменитости грозит до 3-х лет колонии.

Также «Курсор» сообщал, что бывшего канцлера ФРГ публично унизили из-за дружбы с путиным.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!