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Экс-канцлера ФРГ публично унизили из-за дружбы с путиным – СМИ показали фото

19:51, Сегодня
Мировые новости, Политика, Новости СНГ
герхард шредер фото
Фото: Скриншот из Википедии
Важное мероприятие посетил Шольц и другие высокопоставленные немецкие лица, некоторые среди которых стали настоящей головной болью для организаторов.

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, считающегося другом президента *рф владимира путина, решили посадить отдельно от всех политиков на праздновании годовщины объединения Германии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Bild на русском".

Во вторник, 3 октября, в честь 33-летия объединения Германии в Гамбурге провели богослужение в церкви святого Михаила, а после – церемонию в Эльбской филармонии. Участниками мероприятий стали приблизительно 1300 человек, среди которых президент и канцлер ФРГ.

Экс-канцлер Ангела Меркель отказалась от приглашения, а вот Герхард Шредер и его жена приняли предложение. Журналисты пишут, что это стало проблемой для службы протокола.

Дело в том, что ряд немецких политиков не захотели появляться на одной фотографии со Шредером из-за его связей с путиным. Тем не менее его нельзя было посадить на последние ряды, ибо он является бывшим канцлером.

В итоге 79-летний политик сел на средних рядах у прохода, находясь подальше от Олафа Шольца и Франка-Вальтера Штайнмайера. Организаторы мероприятия хотели, чтобы высокопоставленные лица даже не прошли мимо бывшего канцлера, чтобы не оказаться с ним на одном снимке.

Ранее "Курсор" сообщал, что Илон Маск оскандалился из-за неприемлемого твита о Владимире Зеленском.

Помимо этого журналисты выяснили, что после своей отставки Меркель потратила огромное количество денег из бюджета на неожиданные нужды.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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