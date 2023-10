Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, считающегося другом президента *рф владимира путина, решили посадить отдельно от всех политиков на праздновании годовщины объединения Германии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Bild на русском".

Во вторник, 3 октября, в честь 33-летия объединения Германии в Гамбурге провели богослужение в церкви святого Михаила, а после – церемонию в Эльбской филармонии. Участниками мероприятий стали приблизительно 1300 человек, среди которых президент и канцлер ФРГ.

Экс-канцлер Ангела Меркель отказалась от приглашения, а вот Герхард Шредер и его жена приняли предложение. Журналисты пишут, что это стало проблемой для службы протокола.

Дело в том, что ряд немецких политиков не захотели появляться на одной фотографии со Шредером из-за его связей с путиным. Тем не менее его нельзя было посадить на последние ряды, ибо он является бывшим канцлером.

В итоге 79-летний политик сел на средних рядах у прохода, находясь подальше от Олафа Шольца и Франка-Вальтера Штайнмайера. Организаторы мероприятия хотели, чтобы высокопоставленные лица даже не прошли мимо бывшего канцлера, чтобы не оказаться с ним на одном снимке.

